La "guerra" de declaraciones entre el alcalde de Santa Marta y su secretaria jurídica

Una auténtica guerra de declaraciones ha derivado, en las últimas horas, que el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, recurra a un cerrajero para posesionar a un nuevo secretario jurídico en la administración de la ciudad.

Todo se presentó cuando el mandatario indicó que haría efectiva la orden de traslado de la secretaria jurídica, la exviceprocuradora Martha Isabel Castañeda Curvelo -que llegó al cargo junto al entonces alcalde encargado Andrés Rugeles- a la oficina de contratación. Castañeda, en una rueda de prensa, indicó que ella "nunca he estado matriculada en ningún partido o movimiento político (...) yo he estado aquí prestando un servicio de legalidad a la comunidad de Santa Marta".

Además de comentar que ha tenido conocimiento de varios contratos "cuyo desarrollo no comparto que no entro a calificar si son irregulares, pues eso le corresponde a los órganos de control", Castañeda dejó en claro que "no existe norma ni funcionario ni persona alguna que obligue a Martha Castañeda Curvelo a posesionarse en un cargo en el que no quiere hacerlo (...) él (Martínez) no es jefe mío".

Horas después, y transmitiendo en redes sociales, el alcalde Martínez llegó a la oficina de Castañeda -que no se encontraba- y ordenó a un cerrajero abrir las puertas para posesionar a Jorge Guevara como nuevo funcionario en reemplazo de la exviceprocuradora.

Al realizar la posesión, tras proceder al descerraje de la oficina jurídica, el alcalde Martínez resaltó que ha sido irrespetado, con recurrencia, por Castañeda.

"La doctora Castañeda ha desatendido esta rotación y no solo ha tenido un recurrente irrespeto contra su jefe, contra el gobierno distrital, sino que además se ha negado a acatar el decreto (...) Si ella no está de acuerdo, si no comparte la rotación que entre cosas está motivada puede proceder a la justicia, a los jueces", remarcó el mandatario.

Martínez hizo un llamado a los órganos de control "para que tome acciones" pues consideró que ha sido sometido "a un matoneo, a un bloqueo, tanto en esta oficina por parte de la doctora Martha Castañeda como por parte de la Secretaría de Hacienda".