La nueva advertencia del Procurador al Alcalde de Cartagena por el polémico Aquarela

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, volvió a llamarle la atención al alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, por el caso del polémico edifico Aquarela en el que aún no se ha cumplido la orden de la Inspección de Policía de restituir 619 metros cuadrados de espacio público que esa torre ocupa de forma ilegal.

Carrillo le dijo a Pereira que le quedan pocos días para cumplir y que la ciudadanía sigue a la espera de que le solucione ese problema a Cartagena antes de que acabe su gobierno.

“Al alcalde Pedrito Pereira el reloj le está haciendo tic-tac, tic-tac, faltan 20 días para que se acabe el año y tenemos unos compromisos de tomar decisiones en relación con el edificio Aquarela, le hemos solicitado al Ministerio de Cultura, si ese es el inconveniente, que proceda, porque realmente lo que todos estamos esperando es que se solucione ese problema y él quedó de hacerlo durante su administración (...) Lamentablemente el reloj va llegando a su final y son tres semanas que le quedan, y esperamos que proceda como consecuentemente ha venido sosteniendo en sus declaraciones y que le solucione ese problema a Cartagena”, detalló el Procurador.

Lea además: Procurador pide al alcalde de Cartagena recuperar espacio público que ocupa Aquarela.

El Jefe del Ministerio Público le recordó al alcalde saliente que ya se abrió una investigación disciplinaria en su contra por desacato, que sigue en firme, pero que por el momento espera que acabe su gobierno para ver si cumple con la orden de restitución del espacio público.

Pereira responde

El alcalde Pereira respondió que su gobierno es el que más ha avanzado en el proceso de restitución de espacio público, pero que el reloj no está corriendo en su contra sino en contra de Promotora Calle 47 S.A.S, constructora de Aquarela, que debe ser la firma que proceda en el caso.

“A nosotros nos corresponde hacer la demolición si el constructor no lo hace. Es que a quien le está corriendo el tiempo es al querellado, no a la alcaldía. A la alcaldía le corre el tiempo si los constructores en calidad de querellantes no lo hacen y ellos han dicho que lo van a hacer perfilando el edificio sin necesidad de demoler, pero esa medida la alcaldía no la acepta porque esa restitución debe ser a través de una demolición.

Lea también: Si en 2021 no se ha demolido Aquarela, Cartagena entraría en lista de patrimonio en riesgo.

El mandatario saliente precisó además que “hasta último momento estaremos tratando de se cumpla la restitución por parte del querellado, si no lo cumple, pues le toca a la alcaldía y si ya el tiempo no nos alcanza pues la Secretaría de Infraestructura tiene las funciones para demoler y ya está el dinero presupuestado para que eso se pueda hacer”.