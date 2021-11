Las vacaciones de “All Inclusive Plus” de Decameron van a otro nivel

Nunca pensé que la experiencia de Decameron podía ser aún mejor, el “All Inclusive Plus” tiene la combinación ideal entre privacidad y exclusividad para unas vacaciones diferentes, todo comenzó desde que llegué a hacer el check in donde me atendieron en una recepción exclusiva que me hizo sentir único.

Luego llegué a mi cuarto en donde me encontré una botella de vino, una bandeja de frutas y fresas de chocolate con una carta que me brindaba una calurosa de bienvenida a mis primeras vacaciones Todo Incluido firmada por el gerente del hotel, este detalle jamás lo olvidaré, son esos pequeños detalles que enamoran.

Me di cuenta que irse de vacaciones con “All Inclusive Plus” sea a Barú, Los Cabos o a Panamá, es ir a la fija, vas a vivir una experiencia a la altura de tu imaginación, con piscinas exclusivas para uno, bebidas Premium ilimitadas, y lo mejor, reservas garantizadas en los restaurantes especializados donde siempre encontré una mesa esperándome.

Con Decameron y “All Inclusive Plus” las vacaciones son literalmente una experiencia a otro nivel.