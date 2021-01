Líder social exigió disculpas a la Alcaldía de Valledupar por llamarlo invasor de predios

Guillermo Pérez, coordinador de la organización Redepaz en el Cesar, interpuso una tutela porque la Secretaría de Gobierno de Valledupar lo señaló de ser un ocupante ilegal de predios y según él, eso influyó en que el 18 de octubre del año pasado la UNP en primera instancia, con la firma del director de esa entidad Alfonso campo, ordenara retirarle su esquema de seguridad.

Pues esa dependencia municipal se retractó de lo expresado anteriormente en un documento revelado por Rangel, donde manifestaron que no había denuncia alguna contra el líder comunitario relacionada con esa conducta, por lo cual en la acción judicial que interpuso exige que le pidan perdón público por el riesgo generado hacia él derivado de esas afirmaciones.

"Al asegurar que yo soy un invasor de tierras sin serlo, ellos han vulnerado mi derecho al buen nombre, por un lado, pero también me han vulnerado el derecho a la vida porque en las condiciones actuales del conflicto colombiano, acusar a alguien de ser un invasor de tierras es ponerlo en la mira de los grupos criminales", manifestó el líder comunitario.

En relación con el esquema de seguridad la Unidad Nacional de Protección al ser consultada por W Radio, indicó que luego de cerrar el estudio de riesgo del defensor de derechos humanos concluyeron que no había aportado pruebas actuales (para la época), que dejaran al descubierto riesgos inminentes para su vida.

Pérez rechaza tal afirmación, indicando que debido al riesgo de sufrir un atentado como le indicó la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana, decidió abandonar el departamento en marzo del 2020. Ante esa situación manifiesta que requiere medidas de protección incluso para volver.

"No sé qué necesitará la UNP para determinar que yo estoy en riesgo, debe ser que ellos están esperando que me hagan un atentado y sobreviva entonces ahí sí certificarán que estoy en riesgo. El investigador de la UNP cuando va a hacer el estudio de riesgo no tiene en cuenta que yo soy un líder que represento organismos departamentales", lamentó Pérez.

La UNP señaló también que se encuentran estudiando el recurso de reposición interpuesto por Pérez contra el retiro de su esquema de protección y lo animaron a entregar evidencias actuales sobre las amenazas contra su vida, las cuales el defensor de derechos humanos asegura ya suministró.