Líderes de la Sierra Nevada niegan vínculos con organizaciones ilegales

Un grupo de líderes sociales de la Sierra Nevada se presentó en las instalaciones d la Fiscalía de Santa Marta en rechazo a las declaraciones de la coronel (r) Sandra Vallejos, actual secretaria de seguridad de Santa Marta, en el sentido que uno de los dirigentes, Freddy Carrillo, estaría investigado por nexos con estructuras criminales.

Según Carrillo "no soy un bandido para esconderme, mi trabajo es con la comunidad y no con las bandas criminales que tanto he denunciado ante la Fiscalía. Me dice mi abogado que la coronel retirada no tiene ningún requerimiento judicial en mi contra y que hará las respectivas investigaciones. Pienso que antes de entregar estas declaraciones, debe pensarse en las repercusiones que puede traer para mí”.

Otro de los líderes presentes, Álex Pinzón, precisó que "nosotros no pertenecemos a grupos armados ni tampoco le colaboramos. Las declaraciones son muy fuertes porque empañan la imagen de nuestras comunidades, la de todos los líderes”.