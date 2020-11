Lluvia de críticas tras aprobación de presupuesto millonario para Santander

Con 13 diputados a favor se aprobó en tercer debate el proyecto de ordenanza 062 para que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, obtenga 150 mil millones de pesos para invertir en varias obras que serán destinadas en Piedecuesta, Girón, Puerto Wilches, Socorro, Pinchote, entre otros municipios.

Esto no cayó muy bien en algunos diputados como lo fue Ferley Sierra y Óscar San Miguel que aseguraron que se endeudará más el departamento con 450 mil millones de pesos y se que escogieron obras que no son tan fundamentales para el desarrollo de la región.

"Lo grave es que esos proyectos no fueron adecuadamente presentados, no tienen viabilidad en el banco de proyectos de la Gobernación de Santander, a parte, no nos presentaron estudios la utilidad. de esos 150 mil millones de pesos Aguilar no pagará un solo peso, sino las siguientes gobernaciones siguientes, se van a pagar 280 mil millones de pesos para la deuda".

Según los diputados, en Santander hay 79 proyectos sin terminar y 50 están suspendidos, algunos de ellos convirtiéndose en elefantes blancos.