Los funcionarios se deben al pueblo: Caicedo al participar nuevamente en protestas

Como parte de las manifestaciones a nivel nacional, los comités del paro lideraron las protestas en Santa Marta, que tuvieron como puntos de partida la Universidad del Magdalena y Villa Olímpica Bolivariana, teniendo como destino la Troncal del Caribe, sitio donde han finalizado las últimas convocatorias.

Además de los colectivos sociales, sindicatos y estudiantes, a la marcha también asistió el gobernador del departamento Carlos Caicedo, quien fue criticado el pasado 28 de abril por su asistencia y protagonismo al inicio de las movilizaciones nacionales, hoy asegura que aunque la Procuraduría le haya aperturado una investigación, su compromiso es con el pueblo.

“Nosotros debemos estar del lado de la mayoría de las personas, los más vulnerables. El Estado no puede seguir capturado por las élites políticas, ricas y poderosas… La gente no puede temerles a los gobiernos, pues, si el pueblo nos puso ahí fue para servirle y no para evadir las responsabilidades y generar temor”, señaló el mandatario.

Asimismo, Caicedo explicó que las clases medias y populares necesitan inversión en educación, salud y oportunidades de vida digna, lo cual es responsabilidad de la institucionalidad escogida democráticamente.

Caicedo Omar, criticó al presidente Duque de quien dice haber recibido poca atención a las solicitudes que desde el inicio de su periodo como gobernador, radicó ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP).