Manizales: Incautan droga sintética con forma de "Hello Kitty"

La Policía Metropolitana de Manizales capturó a un hombre de 20 años en el sector del Prado Medio, quien al parecer pretendía comercializar droga sintética en los barrios aledaños a esa zona de la ciudad.

La captura de este hombre se logró por labores de requisas donde se le halló dentro de un canguro 23 pastillas de color rosado en forma de rostro de “Hello Kitty” con características similares a la droga sintética conocida al parecer como éxtasis.

El hombre capturado tendrá que responder por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Recientemente en el país se reportaba la aparición de drogas sintéticas con las que los delincuentes pretenden engañar a los niños con dulces que en realidad es droga.