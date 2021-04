Más de 250 árboles fueron sembrados en Córdoba

En los diferentes municipios del departamento de Córdoba, la Policía Ambiental y el Grupo de Carabineros y Guías Caninos lideraron la siembra de más de 250 árboles frutales en el marco de la celebración del ‘Día de la Tierra’.

Las actividades se desarrollaron en coordinación con las autoridades ambientales, administraciones municipales y jóvenes de grados décimo y once, que durante sus últimos años de colegio, como parte de la labor social desarrollan acciones en pro del ambiente, los recursos naturales y la generación de espacios para una sana ocupación del tiempo libre.

“Apagar las luces de los lugares que no se estén utilizando, usar bolsas personales al ir de compras, reducir el tiempo en la ducha, no gastar más agua de la que necesita, aprender a reciclar, desenchufar lo que no necesite, busca productos ecológicos, consumir productos vegetales, de ser posible consumir productos locales que reducen los efectos sobre el planeta, utilizar bicicleta o caminar”, se recomendó por parte de la Policía en un día como este 22 de abril, que se conmemora para tomar conciencia frente a la madre tierra.