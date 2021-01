Más de 8 mil vehículos han transitado por el Magdalena en el plan éxodo de inicio de año

Según el reporte de Celio Salazar, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del Magdalena, por las carreteras del departamento han ingresado 4.514 vehículos y salido cerca de 4.626.

El balance del alto uniformado precisa también que, en comparación con el inicio del año pasado, se nota una reducción del número de accidentes y víctimas mortales.

En lo que va de este fin de semana en el marco del plan éxodo, no se ha presentado ningún muerto, solo personas lesionadas. Se han registrado 2 accidentes de los cuales hay un saldo de 5 heridos, 3 de ellas son menores de edad.

De acuerdo con el informe uno de los siniestros ocurrió en la mañana de este domingo en cercanías al corregimiento de Bonda, al parecer, la invasión de carril produjo la emergencia.

"A los conductores les estamos realizando ayudas mecánicas. Igualmente, hacemos revisión técnico mecánica, entregamos recomendaciones de no exceder los límites de velocidad, no adelantar en curvas, no conducir en estado de embriaguez", precisó Salazar.