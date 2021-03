"Menos silencio, más respuestas", así fue la velatón de Paula Andrea Martínez

La fuerte lluvia que cayó en Bucaramanga no fue impedimento para que cientos de personas llegaran a la Puerta del Sol, en el antiguo Hipinto, a prender velas, pegar carteles, poner flores y rezar un Rosario en honor a la vida de Paula Andrea Martínez, la joven de 24 años que falleció el pasado 21 de febrero y que la causa de su muerte sigue siendo un misterio.

Antes de cayera la tarde, sus amigos y familia comenzaron a colgar carteles en los que decían "menos silencio, más respuestas, ¿qué le pasó a Paula Andrea? Justicia por Paula Andrea, no más silencio, Paula eres luz y aquí sigues brillando, no vamos a parar, no callaremos, lucharemos por tí ,exigimos respuestas".

La gente comenzó a llegar y acomodarse sobre la vía, de rodillas, parados y sentados prendieron una vela en honor a la estudiante de medicina de la Unab y pidieron por su vida, y por que se aclare lo que sucedió.

Fue tan grande la aglomeración que se ocupó todo un carril de la carrera 27. Al finalizar este velatón se hizo un minuto de silencio y las amigas de Paula anunciaron nuevos eventos en el que seguirán pidiéndole a las autoridades que revele qué fue lo que pasó.

Las autoridades como Fiscalía y Policía, siguen con la hipótesis de que la muerte de Paula Andrea se debe a un presunto suicidio.