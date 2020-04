Mujer con COVID-19 en Santander le escribe al presidente Iván Duque

Anteriormente, se produjo toda la polémica por el caso de la mujer contagiada de COVID-19 que se hospedó en un hotel lujoso de Bucaramanga y a quien no se le ha brindado la atención y servicios suficientes como huésped.

En un principio, su defensa ganó un fallo de tutela para que en su habitación recibiera atención médica y se le hiciera aseo en su cuarto.

Posteriormente a esto, la gerencia del hotel gana otro fallo de tutela en el que prevalecen los derechos fundamentales a la salud y vida digna.

Con este fallo, la mujer tenía 48 horas para ser trasladada a otro lugar si ella estaba de acuerdo.

Con todo lo anterior, la segunda mujer contagiada de Covid – 19 en Santander decidió escribirle una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, explicándole toda la situación por la que ha tenido que pasar.

En el escrito, le pide al mandatario mayor que intervenga en este caso en el que ella asegura, le han vulnerado los derechos.

En 10 puntos le explica al mandatario todo lo que ha tenido que pasar luego de llegar a Colombia el pasado 13 de marzo.

"Me veo en la imperiosa necesidad de acudir ante usted, como máxima autoridad del Estado, para lograr su intervención, en la grave situación por la que estoy atravesando y frente a la cual los jueces como protectores de tales derechos han cedido a la información mediática sin atender la realidad y verdad de los hechos".

En el punto 10, le resalta al mandatario nacional que, no llegó de España con la pandemia en su cuerpo y le expone que adjunta la fecha de llegada al país y de los resultados del examen.

"Acudo ante usted, Señor Presidente y ante el señor Ministro de Salud para que me indiquen cuál debe ser mi correcto proceder y me brinden una colaboración expedita e idónea para poder superar esta grave situación que me aqueja y que, al parecer a nadie parece importarle, tan solo a la prensa que se sacia con noticias sesgadas que no cuentan con una versión real de los hechos".

La intervención que hace la mujer contagiada también se la envía al Ministerio de salud para que asuman el caso y le digan qué acciones tomar.