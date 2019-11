[Fotos] Multivacaciones Decameron: ¿Tiempo compartido o programa vacacional? A diferencia de los tiempos compartidos, un programa vacacional lo adquieren los clientes frecuentes de las cadenas hoteleras que desean disfrutar de beneficios, ventajas y experiencias exclusivas durante sus vacaciones. Con la membresía o afiliación, los usuarios aseguran sus vacaciones año tras año y tienen el privilegio de vacacionar en cualquiera de los destinos de la cadena hotelera escogida, en cualquier temporada del año, cualquier día de la semana, durante el tiempo que deseen. Además, sus familiares o amigos también disfrutan de estos beneficios, pues no hay límite de viajeros. El más reconocido en Colombia es el que hace parte de la cadena hotelera Decameron All Inclusive Hotels & Resorts: más grande de Suramérica, proporcionándole a sus más de 200.000 afiliados en todo el mundo, beneficios exclusivos mejorando su experiencia antes, durante y después de sus vacaciones. El más reconocido en Colombia es el que hace parte de la cadena hotelera Decameron All Inclusive Hotels & Resorts: Multivacaciones Decameron , se ha convertido en el, proporcionándole a sus más de 200.000 afiliados en todo el mundo, beneficios exclusivos mejorando su experiencia antes, durante y después de sus vacaciones. ¡No espere más para disfrutar de experiencias y ventajas exclusivas durante sus vacaciones! Inscríbase a continuación: