Murió en combates alias Diego Pitufo, responsable del secuestro de militar en Segovia

Los combates de Policía y Ejército se adelantaron en contra del Eln en la vereda Carrizal de Segovia.

Soldado del Ejército Nacional. Foto: Colprensa(Thot)

Eduardo Antonio Uribe Anaya, alias Diego Pitufo, segundo cabecilla del Frente José Antonio Galán del Eln, falleció en combates adelantados en zona rural del municipio Segovia, mediante Inteligencia Policial y Operaciones del Ejército Nacional.

Este hombre de 33 años de edad, sería el responsable del secuestro durante 47 días del  cabo segundo del Ejército Nacional Jair de Jesús Villar Ortiz ocurrido en esta región, luego del atentado a la microcentral de energía eléctrica Doña Teresa ocurrido  el 3 febrero de 2016, en la Vereda El Diamante de Segovia. Contra este hombre, oriundo del municipio de Segovia, pesaba una orden de captura, por el delito de rebelión.

