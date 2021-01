Niegan ingreso de bomberos para atender emergencia por globo en aeropuerto de Medellín

Durante la madrugada del primero de enero se registró un incidente con un globo de mecha en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

Según fuentes cercanas a W Radio el hecho ocurrió sobre la una de la madrugada en el parqueadero de la plataforma sur, el globo cayó sobre una aeronave ambulancia y las llamas se alcanzaron a ver desde varios barrios vecinos.

Lo que más generó alarma fue que, según esas mismas fuentes, no se le permitió el ingreso a Bomberos Medellín porque no eran los autorizados para ese tipo de emergencias en las instalaciones del aeropuerto, que cuenta con su propio personal, pero qué en el momento del incidente, no estaba de guardia.

Le puede interesar:

Viajeros que lleguen a Colombia deberán presentar prueba PCR

A los bomberos, que acudieron al llamado de la comunidad, les tocó tratar de apagar las llamas desde una de las rejas más cercanas al incidente.

En dialogo con W Radio, Jorge Duarte, gerente del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, explicó que el globo cayó sobre la zona verde y que el viento lo llevó sobre la aeronave.

El funcionario agregó que no se permitió el ingreso de los bomberos porque no hubo necesidad, y fue enfático en que cuando el personal de emergencias llegó, las llamas ya se habían consumido.

Duarte aseguró que la aeronave sufrió afectaciones menores y que se procediócumpliendo todos los protocolos establecidos para la atención de este tipo de situaciones.