Niegan restablecimiento de derechos a los Hernández en pleito por Ciudad del Bicentenario

En el marco del litigio de tierras entre la familia Hernández y la Fundación Santo Domingo por los predios sonde se construye Ciudad del Bicentenario, en el sur de Cartagena, la Jueza Tercera Penal, Yuris Ponce Fernández, negó la solicitud de Ángel Carrillo, abogado de los Hernández, del restablecimiento de derechos de esa familia sobre los predios, alegando que sus argumentos no son claros y que sus pretensiones no tienen fundamento.

La jueza Ponce Fernández también indicó que los documentos de la Fundación que Carrillo quiso tachar de falsos cumplen con todos los requerimientos establecidos por la justicia y no han sido anulados por ninguna autoridad competente.

Francisco Bernate, abogado de la Fundación Santo Domingo, indicó que “de forma categórica, la jueza aseguró que los argumentos usados por los invasores de los predios y su abogado no son claros, que sus pretensiones no tienen fundamento y que las supuestas falsedades en las que, según ellos, habría incurrido la Fundación, no existen”.

Con esta decisión, que se dio tras una jornada de audiencias virtuales del 15 al pasado 26 de febrero, se espera que se destrabe la construcción del colegio, apoyado por Shakira y que beneficiará a más de mil niños de Villas de Aranjuez, en el sur de esta capital, que no ha podido concretarse por este pleito.