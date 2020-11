No descartan demolición de construcción de un hotel del grupo HWM SAS en Lago de Tota

En diálogo con la W, el procurador para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Fernando Trujillo, dijo que no se descarta la demolición de la construcción del hotel del grupo HWM SAS y aseguró que la pasada administración municipal pudo incurrir en hechos de corrupción al otorgar la licencia.

“Se demostró y Corpoboyacá lo ratificó que está construcción está en un área protegida, en la cual no se pueden hacer este tipo de obras, Planeación del municipio de Cuitiva que dio la licencia, puede tener hechos de corrupción graves para investigar, y lo más seguro es que se tenga que ordenar la demolición”, dijo.

Luego de las los resultados de las muestras tomadas en el lago donde no se detectó plomo por fuera de los límites máximos permisibles, Trujillo coincidió que se requiere una revisión más exhaustiva, pues lo denunciado en la tutela sobre su presencia es apenas la punta del iceberg.

Insistió que las zonas protectoras de los lagos y lagunas no pueden existir ese tipo de construcciones que, a su juicio no solamente afectan el paisaje y la propiedad pública de interés general, “sino que no tiene un buen manejo, probado, de qué van a hacer los vertimientos que produzca los clientes”.

“Nosotros hemos recibidos los resultados de las muestras que había hecho la Corporación y las alcaldías como era su deber para poder contradecir lo indagado por la Procuraduría y la Fiscalía. Las autoridades ahora deben entrar a corroborar el sitio del muestreo de una revisión más exhaustivas, pues la presencia de plomo en el Lago de Tota es apenas la punta del iceberg de la problemática por falta de ordenamiento ambiental y agrario”, dijo Trujillo.

Sostuvo que ahora debe intervenir una entidad como la Superintendencia de Servicios Públicos para valorar el estado de agua que se le suministra a las comunidades de siete municipios en Boyacá.

“Saludamos con agrado que la corporación este asumiendo la responsabilidad del director de hoy en día, con la práctica de estas metas para aplicar los correctivos”, dijo.