Recientemente, docentes han recibido amenazas. Según conoció La W, en la institución estudia el hermano de la lideresa Yirley Velasco, quien también ha recibido amenazas.

El 16 de enero volvieron las amenazas hacia ella y toda su familia. Incluso, su hermano menor recibió un mensaje amenazante en que decía que si los profesores del colegio donde estudia lo aceptaban, lo iban a pagar.

“Los victimarios están buscando que toda la comunidad nos dé la espalda”, dice Yirley.

“Yo no he parado mi trabajo, sigo acompañando a mujeres, sigo activando la ruta cuando son mujeres víctimas de violencia sexual, pero diariamente me llegan entre 7 y 8 mensajes amenazantes”.

El secretario del Interior de Bolívar, Carlos Monsalve, aseguró que siguen trabajando en medidas que garanticen protección y liderazgo social a todas las personas de la región.

Velasco alertó sobre la importancia de que todas las denuncias sobre amenazas sean conocidas por el Gobierno Nacional, a quienes pidió resultados y acciones concretas que garanticen su protección y la de su familia.

“No nos han pegado un tiro en la cabeza, pero psicológicamente nos están matando”, sentenció.