No sabía que mis hermanos tenían contratos con Telemedellin”: Concejal Bernardo Guerra

El concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra dio respuesta a las denuncias publicadas por la W Radio. Aseguró que no sabía que sus hermanos tenían contratos con el canal Telemedellin, “ellos no me dicen con quién contratan ni yo llamo para que los contraten”, sentenció el corporado.

Cabe recordar que hace pocos días, el canal local trasladó las denuncias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General porque ambos hermanos, Federico Guerra Hoyos y Fanny Patricia Guerra, habrían presentado documentos en los que aseguraban que no tenían inhabilidades para contratar con ese canal.

Con relación a que su hija, Alejandra Guerra Lotero, trabaja en el Área Metropolitana, insistió en que tampoco sabía, pero que ella puede tener ese contrato y que no hay ilegalidad en ello.

El corporado del Partido Liberal habló sobre el proyecto de acuerdo que, entre otras, permitía la excepción al pago de impuestos a quienes fueron evacuados de sus apartamentos, construidos por CDO, y del cual se benefició su hija, Alejandra Guerra Lotero, víctima de esta situación.

A su juicio “yo no estoy inhabilitado para adelantar comisiones, ni mucho menos hacer la discusión de temas de interés general. Yo dije que en el proyecto de acuerdo que me habían nombrado coordinador no podía aceptarlo porque estaba una víctima que era mi hija, era más por decencia y ética… Qué se me investigue por eso, la Procuraduría General de la Nación, lo puede hacer, y lo está haciendo”, puntualizó el señor Guerra.

Precisamente, fuentes de la Procuraduría Regional de Antioquia le confirmaron a la W Radio que desde Bogotá pidieron el traslado de los últimos dos procesos abiertos contra el concejal de Medellín. Uno, por un supuesto caso de injuria de Bernardo Alejandro Guerra contra un funcionario de la Gobernación de Antioquia y el otro, por la contratación de sus hermanos con el canal Telemedellin.

Las indagaciones se suman a otras 17 que desde el año pasado, también fueron trasladas a la sede central de la Procuraduría y que todavía no está claro qué pasó con ellas.