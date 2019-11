Nueve indígenas han sido asesinados en nuestros resguardos: gobernadora indígena

Según la gobernadora del cabildo Vende Aguja de Tierralta (Córdoba), Agueda Quiñonez, solo este año cerca de nueve indígenas pertenecientes al Resguardo Zenú Alto San Jorge, han sido asesinados en el departamento.

Quiñonez asegura que, la mayoría de víctimas aparecían en panfletos amenazantes.

“En la actualidad estamos reviviendo tiempos pasados, donde otra vez se está viendo el tema de amenazas, muertes, secuestros en nuestros territorios. En este año han sido nueve indígenas que han sido asesinados en nuestro resguardo”, establece la gobernadora indígena.

Al tiempo establece que “estaban saliendo unos panfletos que las autoridades decían que eso no tenía veracidad pero resulta que los nombres que aparecían en esos panfletos, muchos de los nueve asesinados aparecían en esos panfletos. Otros son por amenazas porque por ejemplo, uno que fue guardia indígena fue asesinado en su casa por la defensa del territorio porque nosotros no permitimos que en los territorios de nosotros hayan grupos al margen de la ley, es que ni siquiera el mismo Estado puede ingresar a nuestros territorios”.

La gobernadora indígena agrega que, la situación cada vez es más compleja debido a que las amenazas en contra de los líderes indígenas no cesan y pocos cuentan con esquema de seguridad.

“Los 12 gobernadores amenazados que se hicieron visibles fue por una entrevista que concedió el defensor de Derechos Humanos, Andrés Chica, pero en realidad son 22 los gobernadores amenazados, unos cuentan con esquema de seguridad y otros que no tienen esquema, no tienen garantías para desarrollar su ejercicio en el territorio. Hace un año se están haciendo solicitudes a la Defensoría del Pueblo, a la misma presidencia de que se fortalezcan esquemas donde hay amenazas constantes y todavía no se han dado respuestas”, agregó la líder indígena.

Finalmente, hizo un llamado para que se les brinden las garantías necesarias para ellos poder adelantar las actividades que les compete como líderes en sus territorios ubicados en el sur de Córdoba, donde hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales.