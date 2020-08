Organismos de DD.HH piden al Estado proteger a Caicedo por plan de asesinato en su contra

Cinco organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han solicitado al presidente Iván Duque garantías en la seguridad y protección de Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. Según estas instituciones, el político sigue en estado de vulnerabilidad ante un posible ataque de las estructuras criminales que desde la Sierra Nevada estarían orquestando el plan para asesinarlo.

Estas declaraciones se juntan con la denuncia que hizo la red internacional Colombia Human Rights Network, la cual en julio pasado advirtió del peligro que corre Caicedo. Este pronunciamiento obligó a la Fiscalía iniciar unas investigaciones para confirmar si lo dicho por las fuentes humanas y citadas por la Gobernación, sí corresponde a un posible atentado en contra del mandatario.

El director de Fiscalías seccional Magdalena, José Dorancé Ponce, precisó en medio de un concejo de seguridad, que habían logrado crear un grupo de tareas especiales para este caso y la asignación de un fiscal destacado para que investiguen estos hechos.

“Se han realizado muchas actividades, alrededor de 22 y tenemos un enlace importante con Bogotá. Se está trabajando enérgicamente en esa investigación y hay que destacar que vamos por buen camino”, precisó Dorancé.

Las Organizaciones internacionales

Vamos por los Derechos Internacional; United for Colombia Australia (UFCA); Colectivo por la Paz en Colombia, México (COLPAZ); Red Xarxa Nabowa (Gestapaz, Xarxa, Sabadell - Colombia, Equipo Internacional de PCN); Movice, Capítulo Madrid, España; y Action et Solidarité pour la Colombie et Ailleurs - Montreal, Canadá, son las organizaciones que se están pronunciando.

“Expresamos nuestra más profunda preocupación por las amenazas contra la vida e integridad del gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, conocidas a través de la revelación de un plan orquestado por grupos herederos del paramilitarismo, como ‘Los Pachenca’ o ‘Conquistadores de la Sierra’. Este grave hecho se da en un contexto de asesinatos sistemáticos contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia”, expresa la carta enviada al presidente Duque.

Estas instituciones resaltan en la misiva los trabajos en la vida pública que ha desempeñado el mandatario e indican que “su postura que le ha ocasionado amenazas contra su vida, montajes judiciales y persecución política”.

El Parlamento Europeo también se ha pronunciado a través de Helmut Scholz, María Arena y Benoît Biteau, quienes dijeron que toman en serio las informaciones relativas a los planes para asesinar al Gobernador, y solicitaron que se adopten las medidas necesarias para impedir que se cometan crímenes contra el líder de Fuerza Ciudadana, miembros de su equipo o familia.

“Se deben concretar resultados operacionales, la captura y judicialización de los responsables materiales e intelectuales de este plan criminal, un trabajo determinado y contundente para lograr el desmantelamiento de estas estructuras, que cesen las persecuciones y se otorguen las garantías necesarias de protección al Gobernador”, concluyeron las organizaciones en su carta al Presidente de la República.