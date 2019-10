Paciente de Manizales es enviada hasta Barranquilla a reclamar sus medicamentos

Para reclamar sus medicamentos, hasta Barranquilla enviaron a Mariana Castaño Orozco, una usuaria de la EPS Cosmitet en Manizales, quien está diagnosticada con cáncer de seno desde hace siete meses.

Los familiares denunciaron la situación y explicaron que el cáncer le hizo metástasis en la columna, en el cráneo y también en el cerebelo. “Yo fui para que me autorizaran el medicamento y me dieron solo una parte, no me lo dieron completo, es un tratamiento muy caro que nos ha tocado en algunas ocasiones pagarlo a nosotros” explica Jhon Fredy Orozco, tio de la paciente.

Mariana responde económicamente por su hijo de 11 años y por sus padres, quienes manifiestan una gran preocupación por la situación que se está presentando. “ Le pido a la EPS que por favor sean más generosos con los pacientes, queremos salvar a mi sobrina” manifiesta su tio.