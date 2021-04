Paperos en Boyacá no se movilizarán, pero participarán del paro desde las fincas

La curva de contagios sigue creciendo en Boyacá, donde la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) llegó al 80%, mientras en Tunja alcanzó el 84%, razón por la cual el presidente de Dignidad Papera, Plinio Hernández, consideró que es un riesgo movilizarse y en ese sentido participarán desde las fincas en el paro nacional.

“Nosotros nos mantenemos firmes en el paro, más no de la movilización, hemos hablado con diferentes líderes del departamento, y no podemos ser irresponsables a lo que está pasando a nivel nacional. Le estamos diciendo a los campesinos que, ojalá, se manifiesten desde sus municipios y fincas porque no nos podemos quedar callados frente a este proyecto de ley que afecta a los campesinos del país”, dijo.

Consideró, Plinio, que se debe cambiar logística, porque con el pico de la pandemia no se puede arriesgar a la población campesina que es mayor de 50 a 70 años de edad.

Sin embargo, Tatiana Mosquera, de Dignidades Agropecuarias de Boyacá, aseguró que se mantienen en el paro en Tunja, Duitama, Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Sogamoso, Soatá, Soracá, Garagoa y Berbeo.

“Para el caso de Chiquinquirá y Berbeo se va hacer realizar caravana y cacerolazo desde las ventanas de las viviendas, ahí no va haber riesgo y los que estamos en la movilización estaremos con todos los elementos de bioseguridad y distanciamiento social”, dijo.

Entre tanto, el vocero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se mantienen en salir a la movilización en Duitama, Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá, Soatá, Puerto Boyacá, con el compromiso en cada uno municipio de mantener el distanciamiento social y todos los elementos de bioseguridad personal.