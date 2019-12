Periodistas del Heraldo denuncian que fueron capturados por el Esmad sin motivos

En el marco del paro nacional los periodistas del Heraldo de Barranquilla, Mery Granados y Charly Cordero, fueron detenidos por la Policía y el Esmad luego de que ellos se encontraran tomando fotografías y grabando videos para el cubrimiento del medio durante las manifestaciones.

Según Granados, ellos se encontraban desde la mañana acompañando al grupo de estudiantes que salieron a marchar en contra del ‘paquetazo de Duque’, y cuando ya se iban a dar por finalizadas las manifestaciones, bajo el puente de la calle Murillo con Circunvalar, se presentó conflicto entre los estudiantes y la Policía porque los manifestantes se tomaron los dos carriles de la vía: “En menos de 5 minutos llegó el Esmad y lanzaron los gases lacrimógenos y pues nosotros quedamos en medio de las protestas. La Policía sabía que nosotros éramos de prensa y por eso lanzaban todo por encima de nosotros. Sin embargo, todo cambió cuando en medio de todo esto capturan a un joven y nosotros empezamos a hacer registro de esto, de un momento a otro nos empezaron a sacar porque según ellos, estábamos entorpeciendo la operación”.

Por otra parte, Charly Cordero, reportero gráfico del medio, comentó que: “Nosotros no hacíamos más que fotografiar lo que estaba sucediendo, lo que siento que es que de alguna manera se sintieron afectados con nuestras fotos. El altercado conmigo empezó cuando me querían alejar de la escena y en medio de eso me querían quitar la cámara a la fuerza”.

Para finalizar, Mery contó lo que pasó luego de que fueron subidos al carro de la Policía: “A mi alteró un poco que me halaron de mi camisa, después de eso me subieron al camión y yo estaba enviando las fotos al Heraldo y una agente me dice que deje de enviar las fotos porque no nos estaban haciendo nada”.

Luego de un tiempo, al periodista Cordero le devolvieron todo el material que había sido incautado por la Policía.