Piden a Supersalud tomar medidas de fondo contra Medisalud UT en Boyacá

Sandra Castellanos Agudelo es docente en Tunja, está afiliada a Medisalud UT, cuenta que el seis de marzo de 2020 logró, a través de derecho de petición, una remisión al otorrino, que le ordenó unos exámenes para una nueva valoración, le dieron una cita, pero pasó casi un año y no se la autorizaron.

“A raíz de la batalla que vengo dando, con protesta, conseguí finalmente me viera el otorrinolaringólogo en enero de este año, casi un año después, y el otorrino me encontró una situación más complicada que es un tumor benigno y me tienen que hacer una cirugía”, narra Castellanos Agudelo.

Cuenta la docente que en Medisalud UT, le argumentan que no tienen cómo pagarlo y no tienen contrato con el alergólogo. “Vengo a que me autoricen el anestesiólogo y me dicen que mañana, el viernes, que me llaman y nunca lo hacen”.



foto: Docente Sandra Castellanos Agudelo

Un hombre que hace fila, se voltea gesticula y dice: “Todos los meses quedan debiendo medicamentos. Si no me dan los de este mes, en el otro mes no los reponen”.

Antonio Blanco Arenales, es otro docente pensionado en Tunja, dice que su caso es de urología y de carácter urgente. Los medicamentos los compra por su cuenta porque nunca hay, dice que Medisalud UT es su peor pesadilla.

“Me han tomado el pelo, porque el médico especialista me dio una cita para seis meses, llegué acá para reclamar, no me dieron la orden porque que no hay especialista, me mandan a venir, y vengo que todavía no hay agenda”, cuenta.

Sobre las líneas telefónicas de Medisalud UT el señor Blanco dice: ”El número telefónico no lo contestan. Enviamos correos electrónicos tampoco los contestan”.



foto: Antonio Blanco Arenales

Según Jaime Alberto Correa, integrante de las directivas de Sindimaestros, dice que los docentes en Boyacá están viviendo una situación compleja con esa prestadora de salud y han acudido a los entes de control.

“Se ha denunciado ante el Ministerio de Salud, la Fiduprevisora que maneja los recursos del magisterio y en reuniones constantes con los directivos de Medisalud UT, no hemos encontrado respuesta positiva”, dice.

Por su parte José Milton Reyes, veedor de salud en Boyacá, dice que se solucionan casos particulares, pero no en lo general, el servicio para los usuarios.

“En mi caso tuve una tele-consulta el primero de febrero tengo que venir a hacer dos filas para reclamar la fórmula, otra para reclamar medicamentos y por lo general no existen los medicamentos”, asegura.

Finalmente, el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Santoyo, cuenta es conocedor del incumplimiento en la entrega de los medicamentos, requerimientos y asignación de citas por parte de Medisalud UT.

Por competencia, dice Santoyo, Medisalud UT está bajo el control de la Superintendencia de Salud y desde la Secretaría de Salud se han hecho las observaciones y remitido la comunicación correspondiente sin éxito.

“Hemos puesto en conocimiento en reiteradas ocasiones a la Superintendencia Nacional de Salud y hemos pedido que se tomen medidas de fondo, porque no podemos seguir en este proceso tan aberrante para los profesores en Boyacá”, señaló.

W Radio buscó a la gerencia de Medisalud UT, donde no responderán hasta tanto se verifique de manera documental las denuncias hechas por los usuarios.