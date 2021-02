Por desacato dictan arresto y multa para la alcaldesa de Santa Marta

El Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Santa Marta impuso medida de arresto por 5 días y una multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la alcaldesa de la ciudad Virna Johnson Salcedo.

La razón de la medida está fundamentada en el desacato de una orden emitida en octubre del año pasado en la que precisaba que en un término no mayor a 48 horas debía entregar información al periodista José David Pacheco Martínez, quien el 13 de noviembre presentó el derecho de petición con la solicitud de datos y cifras de una institución educativa indígena de la zona rural, en la que según se estaban presentando una serie de irregularidades.

Según lo establecido por el Juzgado, el pago deberá ser consignado a favor de la nación en el Consejo Seccional de la Administración Judicial en el distrito, en la oficina de cobro coactivo, y el arresto deberá cumplirlo en las instalaciones de la SIJIN de la ciudad de Santa Marta.

Pacheco Martínez dijo para la W radio que “esta práctica dilatoria no solo me vulneraba el derecho del acceso a la información pública sino además afectó el trabajo, porque si no dan la información no se puede escribir, incidiendo en el mínimo vital, porque si no publico la investigación no me pagan”.

En el momento Johnson permanece en su residencia cumpliendo con el aislamiento obligatorio tras dar positivo para COVID-19.