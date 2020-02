Por escasez de agua se decretó calamidad pública en Vélez , Santander

La Alcaldía del municipio de Vélez decidió decretar la calamidad pública debido al desabastecimiento de agua que siempre se origina en esta temporada seca en la localidad.

Angélica Mateus, alcaldesa de Vélez, explicó que hay fallas en la red que conduce del municipio de Vélez a Bolívar, lo cual las fábricas de bocadillo debieron bajar su producción.

"Llevamos cuatro días que no baja agua a ningún sector, lo hemos tenido que hacer por medio de carro tanques, pero además , debemos buscar agua de otros municipios para traerla Vélez, y la empresa de Servicios Públicos está intervenida por la Superintendencia, y eso también nos ha impedido la facilidad del líquido, no hay agua por daños de la red".

El liquido se está trayendo en carrotanques desde Tunja y hasta el momento, no hay una solución a largo plazo en este lugar, ya que la represa la Batanera se convirtió en un elefante blanco, proyecto que sería la solución para los habitantes.