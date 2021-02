Por incumplimiento de contrato, Emcali demandará a la firma española Acciona Agua S.A.U.

Empresas Municipales de Cali, Emcali, presentará una demanda contra la compañía española Acciona Agua S.A.U. por el incumplimiento de un contrato firmado en el año 2017 por $74.957 millones, para el mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar-C.



El compromiso de la firma era llevar a cabo trabajos, que incluían el diseño e ingeniería de detalle, construcción y puesta en marcha de la instalación una vez renovada, en un plazo de 25 meses. Sin embargo, la actual administración advirtió que a enero de 2020, el avance de las obras era sólo del 57%.



De acuerdo con las evaluaciones, el contratista ACCIONA, deberá restituir a EMCALI $27.062 millones, por incumplimiento contractual y $128.203 millones, por daños y perjuicios.



El gerente de la entidad, Juan Diego Flórez, indicó que la situación ha llevado a que la Ptar-C presente dificultad operativa que conlleva el riesgo de graves consecuencias ambientales, toda vez que las aguas residuales de la ciudad están siendo arrojadas al río Cauca sin cumplir con las exigencias de la autoridad ambiental.



"La planta de tratamiento de cañaveralejo está en un funcionamiento que no es el 100% y por tal razón no podemos tratar todas las aguas y no cumplir con ello nos implica sanciones ambientales, las cuales debe cumplir la empresa y son responsabilidad del contratista", dijo el funcionario.



Adicionalmente, Emcali encontró que existía un inventario de equipos importante aún sin instalar por parte del contratista.



La situación será puesta en conocimiento de los organismos de control.