¿Hasta cuándo va la ruta de luces por Boyacá? Todo lo que ofrece este plan

El mes de diciembre es, para múltiples colombianos, uno de los eventos más esperados del año, pues es la época en la que se comparte en familia para celebrar las diferentes tradiciones en Navidad y Año Nuevo, desde la comida y las decoraciones particulares de los hogares, hasta los planes para ir a ver alumbrados navideños en diferentes lugares del país.

En ese sentido, uno de los destinos ideales para este plan es el departamento de Boyacá, ya que, además tener maravillas naturales, tradiciones únicas y sabores típicos característicos, en la época de diciembre es conocido por hacer decoraciones navideñas únicas y alumbrados en diferentes municipios, o en el emblemático puente de Boyacá, así que muchas personas se programan para vivir la experiencia. Por ese motivo, acá le contamos hasta cuándo estarán prendidos los alumbrados en Boyacá y todo lo que debe saber sobre esta ruta navideña.

Le puede interesar: Programación alumbrado navideño del Jardín Botánico 2025: ¿Quiénes entran gratis?

¿Hasta cuándo estarán los alumbrados de Boyacá? Más sobre esta ruta navideña

De acuerdo con el sitio web oficial de la Gobernación de Boyacá, los alumbrados dispuestos en las 13 provincias del departamento se podrán disfrutar hasta el fin de semana del Puente de Reyes en enero de 2026, es decir, hasta el lunes 12 de enero.

Tal como indican, los municipios han preparado una agenda que reúne lo mejor de sus manifestaciones culturales, religiosas, gastronómicas y turísticas, consolidando a Boyacá como uno de los destinos más atractivos del país en esta temporada.

“En total, 57 municipios integran el recorrido navideño liderado por la campaña ‘Tu mejor regalo en esta Navidad es vivirla en Boyacá’, cuyo propósito es fortalecer y visibilizar las rutas que cada provincia ofrece y que, año tras año, se consolidan como un atractivo turístico imperdible”, mencionan.

De esta manera, en estos destinos se encuentran alumbrados navideños, eventos deportivos y culturales, mercados campesinos, ferias gastronómicas y ganaderas, presentaciones artísticas, así como las tradicionales novenas y verbenas que hacen parte de la identidad boyacense, encabezan la programación que será presentada a locales y visitantes, a través de la Cartilla Navideña de Boyacá, construida con información suministrada por las administraciones municipales.

Por esa razón, puede consultar la Cartilla Navideña de Boyacá, que está alojada en el sitio web del Sistema de Información Turística Regional de Boyacá (SITUR) y a la que puede acceder dando clic aquí, donde encontrará las rutas y eventos por cada uno de los municipios boyacenses.

Lea también: Planes navideños GRATIS en Bogotá ¿Qué actividades hay y cómo asistir?