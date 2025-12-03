Programación alumbrado navideño del Jardín Botánico 2025: ¿Quiénes entran gratis?

Con el inicio del mes de diciembre, la época navideña se toma las calles de Bogotá, y con ello, una enorme oferta de actividades y eventos relacionados con esta festividad.

Siendo una de las épocas más esperadas y queridas de los bogotanos, el Jardín Botánico de Bogotá hace una invitación a los ciudadanos a vivir la experiencia de ‘Magia Natural’, un recorrido especial de navidad que tendrá estaciones temáticas y actividades culturales.

Con el alumbrado navideño, los asistentes podrán disfrutar de una celebración diseñada para compartir en familia, con una enorme oferta de talleres, cuenteros, cine, carnaval, actividades artísticas y una puesta en escena con grupos musicales y cantantes de gran variedad.

¿Cuándo empieza el alumbrado en el Jardín Botánico?

El Jardín Botánico abrirá su recorrido especial el domingo 7 de diciembre e irá hasta el 23 de este mismo mes, con un horario de apertura a las 5:00 de la tarde y un cierre a las 8:00 de la noche.

Sin embargo, el sábado 6 de diciembre será la inauguración oficial de Magia Natural, evento, que comenzará a las 3:00 de la tarde y que contará con la presencia del grupo artístico CHIKANÁ.

¿Qué valen las entradas para ingresar al Jardín Botánico?

La tarifa incluye el acceso durante todo el día, además de todas las actividades de la agenda de navidad, educativa y cultural:

Niños y niñas de 0 a 5 años: Entrada libre

Entrada libre Niños y niñas de 6 a 12 años: 6.300 pesos

6.300 pesos Personas mayores a 13 años: 10.000

La hora máxima para la compra de boletas será hasta las 7:00 de la noche. No incluye la entrada al Tropicario y no habrá descuentos o exenciones de ningún tipo.

¿Cuáles son las siete estaciones presentes en este recorrido?

El recorrido navideño va a estar acompañado de siete estaciones, cada una con su propio ambiente, atmosfera y actividades según la agenda del día:

Villa mágica del Jardín

Estación 70 años de una memoria viva

Cabaña de los deseos

Plazoleta de la fantasía natural

El bosque de los regalos

Entre nubes

Cascada encantada

Tesoros del Jardín

Durante esta época, al recorrido y alumbrado navideño se le suma ‘Tesoros del Jardín’ la nueva experiencia inmersiva, innovadora, sensorial e inmersiva, que le da voz y contexto histórico a los lugares más emblemáticos del Jardín Botánico.

