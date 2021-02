Por muerte de ballena, restringen el ingreso a las playas del corregimiento Cristo Rey

A través de un comunicado la Dirección General Marítima de la Capitanía de Puerto de Coveñas, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del San Jorge (CVS), informó que luego de la muerte de una ballena en la zona costera del municipio de Puerto Escondido, Córdoba, se hace necesario adoptar algunas medidas restrictivas teniendo en cuenta que ha sido imposible retirar el cadáver.

Cortesía.

Lea contexto en La W: Ballena murió tras encallar en bahía de Puerto Escondido, Córdoba

“Se restringe el flujo de bañistas en las playas del corregimiento Cristo Rey, municipio Puerto Escondido, concretamente en el lugar donde se encuentran los restos de la ballena varada. 2. Se restringe la ubicación de carpas, sombrillas, parasoles, etc. con el fin de no permitir el acceso a turistas y/o vendedores en la zona. 3. Se restringe toda actividad o deporte náutico que se realice en esta área. 4. Se recomienda a la población no hacer tránsito por este sector de playa”, se estableció por parte de la autoridad marítima regional.

Cortesía.

Cabe recordar que los hechos se registraron el pasado 21 de febrero.