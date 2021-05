Procuraduría pide evaluar factores de desestabilización en protestas de Cartagena

En medio de un Puesto de Mando Unificado virtual adelantado este miércoles, la Procuraduría le solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau, disponer medidas que garanticen la seguridad y la vida de los ciudadanos, los bienes públicos y la movilidad, sin afectar el derecho a la protesta pacífica de las comunidades.

Además, la Procuraduría Provincial de Cartagena conminó al alcalde Dau a convocar un consejo extraordinario de seguridad, para "evaluar la presencia de factores de desestabilización en las jornadas pacíficas adelantadas, para prevenir hechos similares en próximas manifestaciones".

La W conoció extraoficialmente que esta última petición se da ante información de las autoridades que indica que a la capital de Bolívar han llegado personas de otras regiones del país con el objetivo de generar daños en infraestructura pública y privada, y empañar así las protestas en esta ciudad que han sido completamente pacíficas.

Lea también: Supersalud intervine la ESE Hospital Local Cartagena de Indias

Por su parte, el alcalde Dau realizó un recorrido en los diferentes puntos de concentración y bloqueo en la zona industrial de Mamonal, desde donde señaló que, pese a los bloqueos, no se han presentado altercados, ni actos de violencia y se ha respetado el paso de personas, carros y ambulancias con situaciones de urgencia.

“Salimos a hacer un recorrido por los sitios de Cartagena que están siendo bloqueados hoy por las marchas y por lo paros, encontramos el sitio totalmente bloqueado, están quemando unas llantas, pero tengo que manifestar que hasta ahora todo ha sido pacífico, no ha habido nada de violencia, cuando han pasado algunos vehículos o algo de urgencia lo están dejando pasar, no se está causando perjuicio a nadie, se está impidiendo un poco la actividad comercial, pero me parece que a la gente hay que dejarla manifestar”, expresó el alcalde.

Estas manifestaciones están programadas para terminar a las 6 de la tarde.

Lea aquí: Capturan a uno de los presuntos máximos depredadores de la Ciénaga de la Virgen