Supersalud intervine la ESE Hospital Local Cartagena de Indias

Tras el hallazgo de 54 deficiencias asistenciales, administrativas y financieras que ponen en riesgo la atención de los usuarios, la Superintendencia Nacional de Salud realizó la intervención forzosa y la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias (Bolívar), por considerar que se encuentra en una situación insostenible.

“Se evidenció que el hospital presenta incumplimientos principalmente en los estándares de habilitación de servicios, falencias en infraestructura hospitalaria, dotación, mantenimiento, medicamentos e insumos”, indicó la Supersalud en un comunicado.

Según la resolución 005718 de 2021, la intervención del centro asistencial es por un periodo de un año y se remueve del cargo al gerente Rodolfo Llinás Castro y se designa en su reemplazo, como agente especial interventor, a Jorge Eduardo Suárez Gómez, quien tendrá la tarea de formular un plan de acción que permita subsanar los hallazgos evidenciados.

Germán Augusto Guerrero Gómez, superintendente delegado para Medidas Especiales de la Supersalud, manifestó que la intervención busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

“La recuperación del hospital debe ser un compromiso de todos mediante la estructuración e implementación de soluciones que impacten positivamente en los usuarios, para esta labor, el interventor deberá presentar un plan de acción máximo en los siguientes 30 días”, agregó el funcionario.

Lo que encontraron

Según detalló la Superintendencia dentro de los hallazgos está que la ESE no cumple con las condiciones y requisitos mínimos para la habilitación de los servicios. Las condiciones actuales no garantizan el cumplimiento de las condiciones y requisitos para el funcionamiento de equipos biomédicos e insumos, no hay condiciones ni requisitos para el funcionamiento adecuado del servicio farmacéutico, ni se cuenta con la resolución vigente del Fondo Nacional de Estupefacientes para garantizar el manejo de medicamentos de control especial.

Desde la ESE tampoco se realiza la gestión integral de residuos hospitalarios y similares, no se cumple con las condiciones y requisitos del proceso de esterilización que garanticen la seguridad en la atención. No hay condiciones para la atención adecuada de partos en el servicio de urgencias ni se garantizas los servicios de imagenología ni transporte asistencial.

En lo financiero, la Supersalud indicó que la ESE incurre en un presunto detrimento patrimonial por valor aproximado de $2.843 millones, por concepto de insumos y medicamentos faltantes, vencidos y/o mal almacenados, no se garantiza la destinación del cinco por ciento del presupuesto de la entidad para el mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria.

Persiste la vinculación de personal asistencial y administrativo permanente a través de bolsas de empleo. No se publican los procesos contractuales en el SECOP y los estados financieros de 2019 no revelan la totalidad de la información de las propiedades, planta y equipos.