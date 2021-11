¡Qué antojo! ExpoCundinamarca reúne los mejores sabores del departamento

Usted no puede hablar de morcilla si no ha ido a Cáqueza o Cogua. Tampoco se atreva a dar un veredicto sobre las arepas sin visitar Manta o Subachoque. Los quesos de Ubaté no tienen competencia, ni tampoco las obleas de Madrid. No viaje a Soacha sin probar garullas, ni pase por La Vega sin comprar roscón resobado por la carretera. Si va a Girardot, el almuerzo debe ser viudo de capaz, pero si el destino es Bojacá, pida gallina. No hay pierde con el fiambre de Rionegro ni con el chupe de Gualivá. Mejor dicho, si se le hizo agua la boca, le contamos donde puede encontrar todo esto en un solo lugar.

Los pasillos de ExpoCundinamarca, en Corferias (Bogotá), tienen por estos días la mejor vitrina gastronómica del departamento. Si el párrafo anterior le abrió el apetito, pase por la feria, dele gusto a su estómago, escuche música típica, asista a la programación del evento, y déjese llevar por las costumbres del centro del país.

La W Radio recorrió ExpoCundinamarca, y encontró mucha comida que lo puede antojar: