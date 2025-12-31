“Vamos a iniciar un incidente de desacato contra el presidente Petro”: personero de Ocaña

Ocaña

El pasado mes de noviembre del 2025, la Sección Tercera del Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de las afirmaciones en las que usó el término “¿A quién le trabajan?” en contra del personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, insinuando una eventual colaboración suya con el ELN, en medio de la crisis humanitaria en el Catatumbo, luego de que este denunciara excesos de la Fuerza Pública contra civiles.

“Nosotros, en nuestro deber institucional de advertir cualquier situación de riesgo, se presentó esa situación con el presidente de la República y el Ministro del Interior. El ministro ya rectificó a través de su cuenta de X”, dijo Bohórquez.

Recordó que “nosotros interpusimos, en compañía de la Defensora del Pueblo, la doctora Iris, a quien agradezco enormemente ese respaldo, una acción de tutela para proteger mi derecho a mi honra y a mi buen nombre. La Sección Tercera efectivamente obliga al presidente de la República a rectificarse en su alocución presidencial así como lo hizo, porque también insinuó que yo trabajaba al parecer para un actor armado y estamos esperando esa rectificación. Todavía no lo ha hecho”.

Agregó que “ayer tuvimos una conversación con la Defensoría del Pueblo, vamos a iniciar el incidente de desacato para que el señor presidente lo haga, así como lo hizo a través de su alocución presidencial y se rectifique de esas declaraciones que hizo en contra de mi buen nombre, de mi honra y de la protección de los derechos de las comunidades más vulnerables”.