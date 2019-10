¿Qué pasó con la Petar de Sogamoso en Boyacá?

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Petar) es un anhelo no solo de los habitantes de Sogamoso, sino también de gran parte de la región del Sugamuxi, lo que preocupa, a sus habitantes, es que a construcción tiene un avance de 97% desde 2016 y aún por ese 3% restante nada que se pone en marcha, por el contrario en la actualidad se ve en completo abandono y con un vigilante.

“Es un proyecto al que se le ha invertido $12.000 millones, el proyecto inició alrededor de 2005 y hoy es un proyecto fracasado, es un elefante blanco, porque tan solo faltando el 3% en teoría, no funciona y no ha tratado ni siquiera un litro, presuntamente los tanques, que son el corazón de la planta tiene al parecer unas fisuras que no permitiría el funcionamiento de la planta”, dice el veedor Jorge Medina.

Otra veedora es Daniela Rincón quien señala que a tan solo unos metros de la Petar cruza el río Chicamocha, considerado uno de los afluentes más contaminados del país.

“El río Chicamocha es una fuente alta de contaminación y la Petar no está funcionando. Por eso hacemos un llamado a los candidatos a la Alcaldía para que en el próximo Gobierno la pongan al servicio de la ciudad”, dice.

Ante la denuncia el gerente de Cooservicios, Hugo Pérez, dijo que efectivamente se encontró en el momento del llenado de los tanques reactores, que fueron recibidos en los años 2009 y 2010, bastantes fisuras por lo cual se solicitaron estudios estructurales.

“Por ende hay filtración de agua en el exterior de los tanques que obligaron, por recomendación del profesional que estaba adelantando la puesta en marcha de la Petar, a solicitar unos estudios de carácter estructural que ya fueron elaborados por Cooservicios y que ya tiene conocimiento de ello los organismos de control”, dijo Pérez.

Según el funcionario, la inversión de más de $9.000 millones, y aseguró que no es cierto que la obra esté paralizada, por el contrario, según él, ha tenido avances entorno a los diseños eléctricos.

“Cuando llegamos en el 2016 reactivamos las obras para ponerla en marcha consiente de que es una obra que se necesita para Sogamoso y la región. Se culminaron las obras de diseños eléctricos que estaban pendientes, es decir toda la parte eléctrica se culminó”, explicó Pérez.