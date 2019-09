Rastrojos permitieron el paso de Juan Guaidó a Cúcuta el 23 de Febrero:Wilfredo Cañizares

Sumados a los relatos de los habitantes de la zona rural de Cúcuta, hay dos fotografías de Juan Guaidó con Jhon Jairo Durán Contreras alias "El menor" y Albeiro Lobo Quintero alias "El brother", estos dos hombres se entregaron a la policía metropolitana de Cúcuta en meses anteriores, a raíz de la guerra interna de los Rastrojos.

Wilfredo Cañizares aseguró a medios locales “tuvimos conocimiento que Los Rastrojos estaban manejando un corredor para el traslado de Juan Guaidó, donde participaron alias el menor y alias el Brother. Tenemos los testimonios, armaron un operativo donde obligaron a la comunidad por donde pasó Guaidó. Estaban mandando a la gente a dormir y prohibían el paso de motocicletas por en Cúcuta y Norte de Santander”.

“Tenemos años de estar denunciando el control estricto de los rastrojos, esto sirve para llamar la atención de los servidores públicos de la alcaldía y la gobernación; además de la cancillería para decirles que no todo vale para cumplir objetivos políticos ” Señaló Cañizares

La W se comunicó con el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, el Coronel José Luis Palomino, quien aseguró que estos dos hombres se encuentran detenidos en la cárcel modelo de Cúcuta y deberán responder por los delitos homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

¿Quiénes son la Fundación Progresar?

La Fundación Progresar es una organización social no gubernamental que trabaja desde 1991 por los derechos humanos de Norte de Santander y su misión es "trabajar por la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos a través del acompañamiento a víctimas, comunidades vulnerables y organizaciones sociales en el nororiente colombiano y la frontera Colombo-Venezolana".

Durante los últimos años, ha documentado las violaciones de derechos humanos y desapariciones de los diferentes grupos armados que operan en Norte de Santander y la zona de frontera, así como la presencia y accionar de las bandas criminales quienes se disputan el control territorial.

Carlos Vecchio, embajador de Guaidó ante Estados Unidos.

En entrevista con W Radio dijo "primera vez que lo escucho esto, yo tuve la oportunidad de ver al presidente Guaido en Colombia cuando se celebró la cumbre de Lima (....) conversamos y nada de eso me lo mencionó, me dijo que fue muy riesgoso y que no fue fácil llegar hasta la frontera y cruzarla".

"Pero en ningún momento, decir que tuvo ayuda de grupos irregulares o de este tipo no, primera vez que escucho esto y nunca fue mencionado por el presidente (...) en ningún momento me dijo que había tenido la ayuda de grupos irregulares, no creo que esa versión sea ajustada a la realidad", señaló.