Rechazan polémico video proselitista de candidato a la Gobernación del Magdalena

En la cuenta oficial del candidato a la Gobernación del Magdalena, Carlos Caciedo, y a través de grupos de whatsapp en Santa Marta, comenzó a circular un polémico video en el que se asegura que personas "inescrupulosas" estarían en la tarea de comprar periodistas para hacer llegar mensajes y memes falsos sobre la candidatura del también exalcalde de Santa Marta.

"Te dirán que Santa Marta no ha cambiado, que todo está en caos, que nada se hizo, que Santa Marta y el Magdalena se convertirán en Venezuela. Con lo que ellos no cuentan es que en el Magdalena ya no comemos cuento", se escucha en el mensaje del movimiento Fuerza Ciudadana.

Este video ha generado rechazo, especialmente en el director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, Pedro Vaca, quien a Caicedo dijo -entre otras cosas- que "a usted le siguen muchos ciudadanos que depositan confianza en sus palabras y pueden dar por cierto un señalamiento genérico, indeterminado y estigmatizante. Su campaña se equivoca si cree que indisponer a la ciudadanía con la prensa es una actitud democráticamente plausible".