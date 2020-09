Restaurante Interno fue donado a la Fundación Sonrisas de León, en el sur de Cartagena

Este martes la Fundación Acción Interna donó los elementos de cocina del restaurante Interno, que funcionó en la cárcel de mujeres de San Diego, en el Centro Histórico de Cartagena, a la Fundación Sonrisas de León, una organización que se dedica a entregar alimentos a los menores más pobres del barrio El Pozón.

La entrega de los elementos fue realizada por Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, quien señaló que espera que con esta entrega de elementos de cocina pueda brindarse alimentación permanente a los 700 menores que hacen parte del proyecto Sonrisas de León, liderado hace más de cuatro años por el cartagenero Roosevelt Morales.

Le puede interesar:

“A mí la cárcel me liberó, esa es una de las muchas razones por las que trabajo en esto. La cárcel me liberó de prejuicios, de estigmatizaciones y de miedos. Me ha demostrado que la felicidad está en compartir, así que hoy venimos a seguir compartiendo. Me alegra intensamente el corazón poder donarles a los niños de El Pozón nuestro restaurante Interno y una sala de sistemas para sus estudios”, expresó Bahamon.

La Fundación Acción Interna también entregó elementos de bioseguridad para 700 niños de El Pozón.