Nuevas sátiras de Rodolfo Hernández a alcalde de Bucaramanga

El ingeniero y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, volvió a echar indirectas hacia Juan Carlos Cárdenas, actual alcalde de los bumangueses.

En su Facebook live, que desarrolla todas la semanas, se refirió sobre el giro de 46 mil millones de pesos de sobre tasa ambiental que se hizo a la corporación, CDMB.

Destacó que ese giro es un misterio, y "ni un idiota" lo haría.

Hernández dejó claro que mientras fue mandatario, también recibió presiones para este tipo de giros, pero que, finalmente no se dejó presionar.

"A mí también me metieron ese cuento y el procurador me mandó cartas, tiene que entregar, le dije no entrego, que lo sanciono, sancióneme".