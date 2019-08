Santa Marta ahora tiene ruta aérea directa a Bucaramanga

A partir de este mes de agosto fue habilitada una nueva ruta aérea para conectar, de forma directa, Santa Marta con la ciudad de Bucaramanga. La inauguración de la ruta fue realizada por eljefe de la oficina de Turismo Departamental, Fidel Vargas Salcedo; el gerente de Aeropouertos de Oriente, Daniel Lozano.

Como parte de las actividades por esta inauguración, los turistas provenientes de la ciudad de Bucaramanga fueron recibidos con una muestra folclórica.

Al arribar el vuelo inaugural, Fidel Vargas, director de la oficina de Turismo del Magdalena indicó que "estamos mostrando un departamento competitivo que permite mostrar un circuito de país a los turistas que visitan América del Sur".

De acuerdo a los gestores de esta iniciativa, el vuelo tendrá frecuencia diaria y el avión llegará los lunes, martes, miércoles, jueves y domingos a las 2:29 p.m., al aeropuerto internacional Simón Bolívar procedente de Bucaramanga y saldrá del terminal aéreo hacia el mismo destino a las 2:57 p.m. Los viernes llegará a las 10:02 a.m., y saldrá hacia la capital de Santander a las 10:30 a.m. Igualmente, los sábados el ATR 72 arribará al aeropuerto a las 6:10 a.m., y saldrá hacia Bucaramanga a las 8:05 a.m.