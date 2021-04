Santander tendrá confinamiento total este fin de semana

Las autoridades de Santander llegaron a la conclusión que el fin de semana del 30 de abril al 3 de mayo habrá confinamiento total en el área metropolitana de Bucaramanga, la restricción iniciará el viernes a las 8:00 p.m e irá hasta el lunes a las 5:00 a.m.

Esta situación se da porque los cuatro municipios están por encima del 90% en la ocupación de camas UCI, y según el secretario de salud, Javier Villamizar, la circular del Gobierno nacional ordena este confinamiento.

"El departamento está en un 86% y más del 90 % en el área y esto nos permite con la circular, nos permite tomar esas medidas, toque de queda nocturno de 8 p.m a 5 am entre semana y nos iríamos este fin de semana desde el viernes a las 8 p.m al lunes a las 5.am y la alternancia suspendida".

Sin embargo, los alcaldes del área metropolitana están reunidos para definir si se confinan en su totalidad.

Otra de las decisiones que se originaron, fue la suspensión de clases en alternancia entre el 27 a 30 de abril y se implementa el pico y cédula para movildad.

Sólo se permite la circulación de una sola persona por núcleo familiar para realizar la adquisición de bienes de primera necesidad.

Entre otras restricciones no está permtido la apertura de los bares y el consumo de bebidas alcohólicas. Se permitirán los domicilios y las acitividades deportivas desde las 5:0 a.m. a 9:00 a.m.