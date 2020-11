Se estudia la posibilidad de nuevas elecciones en Simacota, Santander

A la Gobernación de Santander no le ha llegado la notificación del Tribunal Administrativo de Santander sobre el caso del alcalde de Simacota, Nelson Orlando Ortiz Beltrán, en el que se toma la decisión de anular su mandato por tener doble militancia en medio de sus elecciones como alcalde.

Compuertas de Hidrosogamoso seguirán abiertas un día más

Camilo Arenas, secretario del interior, dijo que hasta que no se revise el fallo no se pueden tomar acciones sobre su administración.

Destacó que si llegase a ser una acción de última instancia, tocaría realizar nuevas elecciones, no obstante, no hay nada concreto hasta el momento.

Calamidad pública en 29 municipios de Santander por lluvias

El Tribunal ordena que se practiquen nuevas elecciones en el municipio. Este documento fue enviado al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría y la Gobernación de Santander.