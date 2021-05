Se mantienen mesas de concertación entre gremios y sectores del paro en Boyacá

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, aseguró que se va a redactar un documento final que se va entregar al Gobierno Nacional, donde se representen las peticiones de todos los sectores, tanto del comité del paro y los gremios de producción económica del departamento para lograr soluciones concretas.

“Nuestra petición es que ojalá el próximo martes tengamos el representante del Gobierno nacional con capacidad de decisión, ya está garantizada la presencia del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, ya que esta semana, él estará en el suroccidente del país”, dijo el mandatario departamental.

Con respecto a la denuncia que hicieran los integrantes del comité del paro, de la militarización de vías, el gobernador Barragán dijo que no es totalmente válida. “Nosotros hemos reiterado como gobierno departamental con el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría el Pueblo le hemos pedido a la Policía que no presente el Esmad y nos han garantizado que no ha estado”.

Insistió que la presencia de la Policía ha estado en los puntos de paro como el peaje de Tuta, Río Chiquito en Sogamoso, Higueras en Duitama y en Paipa. “Lo que ellos dicen es que pues la Fuerza Pública se acercó más a los puntos”.

Conrespecto a las movilizaciones de este 26 de mayo hay proyectadas, según información de la Policía, manifestaciones en los municipios de Chiquinquirá, Duitama, Garagoa, Paipa, Tunja y Sogamoso.

Se mantienen bloqueos intermitentes en el peaje de Tuta - Cómbita, habrá cese de actividades por 48 horas por Asonal Judicial.