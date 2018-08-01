Se requieren de 60 mil millones de pesos para restaurar el Puente de Boyacá

Un llamado hizo el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, al Gobierno del presidente de la República electo, Iván Duque, para que en su administración se invierta recursos para restaurar uno de los monumentos más importantes del país: El Puente de Boyacá.

“Estamos listos y dispuestos a que el nuevo presidente de la República electo, Iván Duque, trabaje por el bicentenario para que inaugure obras (…) El Puente de Boyacá pueda ser restaurado y se le pueda hacer mejoras, porque lo único que se ha hecho en muchos años es pasarle una doble calzada por encima”, expresó Amaya.

Recordó que la Gobernación hizo un contrato por 2800 millones de pesos con la Universidad Nacional para que se elabore un proyecto con arqueólogos, historiadores y arquitectos.

“Se requiere por lo menos 60 mil millones de pesos para hacer su restauración que esperamos el Gobierno invierta”, explicó.

Según el mandatario boyacense “se está incumpliendo una ley de hace más o menos de 70 años que señalaba que el Gobierno Nacional debía destinar recursos para el mantenimiento del Puente de Boyacá y sus monumentos, pero que en la actualidad no lo hace, y quien asume el mantenimiento es el departamento”.

Dijo que el Gobierno cree que el Puente de Boyacá es sólo del departamento de Boyacá y se le olvida “así como a muchos colombianos que desde este lugar se gestó la batalla de Boyacá y la libertad del país”.