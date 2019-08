Senador Arturo Char afirma que la autonomía regional del Caribe es "una marihuana"

Controversia generó la declaración del senador Arturo Char en un evento político en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Malambo en el departamento del Atlántico. Allí, haciendo referencia al proceso de autonomía regional que ha liderado el gobernador de ese departamento Eduardo Verano, en tono burlesco, afirmó que Elsa Noguera, exministra y candidata de su grupo político, no debía dedicarle ni un minuto a la “marihuana esa” de la Región Caribe.

"Ella (Elsa Noguera) no va a estar por allá en Bogotá con la marihuana esa de la región Caribe, que no sé qué vainas. Y dale con la región Caribe, y la región Caribe y la región Caribe. ¡Elsa no le puede dedicar un minuto a esa vaina!", dijo Char en medio de los aplausos de los asistentes.

Lo llamativo de la declaración de Char es el hecho que su movimiento es socio político de Verano en la Gobernación del Atlántico e incluso, en su momento, fue defensor de la iniciativa de autonomía regional.

La gestión de Verano, que data del impulso del voto Caribe entre 2009 y 2010, ha logrado entre otros aspectos, la aprobación de una ley de regiones en 2018 y antes la unidad de los gobernadores del Caribe en torno a la región Administrativa y de Planificación, RAP Caribe.

Al respecto, el senador Char manifestó a La W que reconoce haberse equivocado con sus afirmaciones. Según el político, lo que realmente deseaba resaltar es que para Elsa Noguera la prioridad debe ser la solución "de los problemas cotidianos de la gente".