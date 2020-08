Sin vida fue hallado joven colombo-británico que desapareció en el Valle de Tenza, Boyacá

El colombo-escoces Malcolm Low Camargo, de 28 años de edad salió a caminar en la mañana del tres de agosto en el Valle de Tenza, Boyacá, desde ese momento su familia le perdió la pista, sin embargo, el seis de agosto fue hallado sin vida en el municipio de Chocontá, Cundinamarca.

Según Pilar Camargo, su hijo Malcolm padecía de esquizofrenia, pero además por causa de la pandemia del coronavirus, estaba sufriendo de ansiedad, lo que trataba de contrarrestar con deporte.

“Él empezó a tener más ansiedad porque quería regresar a Bogotá a sus clases de arte. Salió a caminar como siempre, mi esposo no notó nada raro, y cuando a las cinco de la tarde no aparecía, nos pareció rarísimo y esa noche no llegó”, dice.

La familia desesperada corrió a la Alcaldía y la Policía de Tenza, a poner la denuncia y declarar como desaparecido a Malcolm, pues su mayor preocupación eran los medicamentos para el control de esquizofrenia que padecía desde los 15 años de edad.

Doña Pilar dice que recibieron información de que su hijo estaba en Tunja e inmediatamente se comunicó con la 123 de la Policía Nacional donde, según ella, no se le prestó la atención necesaria para poder encontrar a su hijo que corría peligro pues no había tomado su medicamento para la esquizofrenia

Cuenta la señora Pilar le contestaron que el caso de su hijo era problema de los uniformados de Tunja a lo que les respondió: “Le exijo que usted tomé los datos físicos de mi hijo”.

“Una llamada tan vergonzosa y le contesté que no es necesario, cuando se denuncia que es una persona enferma psiquiátrica con ansiedad desaparecida”, dijo.

Malcolm Low, deportista y pintor fue hallado sin vida en Chocontá, Cundinamarca, pero lo que no entiende la familia es por qué la Policía de Carreteras no les ha entregado información del conductor implicado en el hecho, teniendo en cuenta que son víctimas.

“Desafortunadamente iba caminando a las 11 de la noche por el municipio de Chocontá. Era lluviosa. Aparentemente un carro lo atropelló, no tengo detalles porque tampoco, pues la policía de Tránsito no se acerado a decirme: aquí está el croquis, que es a lo que tengo derecho, ni el número del carro ni la placa ni el Soat”, explicó.

La familia pidió que se investigue el proceder de la Policía en medio de esta emergencia. A las tres de la tarde será sepultado Malcolm con los protocolos de bioseguridad en Jardines de Recuerdo en la ciudad de Bogotá.