Sujetos armados atentan contra un concejal en La Vega, Cauca

La Policía y la Fiscalía iniciaron investigaciones para dar con el paradero de sujetos armados que atentaron contra la integridad del concejal Wilmer Jiménez en el municipio de La Vega, en el sur del departamento del Cauca.

Los hechos se presentaron en la vereda La Empinada, cuando el dirigente político cumplía compromisos en el marco de su campaña para ser reelegido y fue atacado con ráfagas de fusil.

“Estaba haciendo una reunión con algunos amigos que nos están acompañando en este proceso al Concejo. Nos hicieron un atentado con ráfagas de fusil”, señaló.

El concejal informó que la acción no dejó personas heridas o víctimas, pero hizo un llamado a las autoridades competentes para que le brinden protección a él y a los demás aspirantes en esa región.

“Afortunadamente no me pasó nada, pero pedirles a estos amigos que les gusta hacer este tipo de cosas, que la política no se hace así, que la política se gana con propuestas y trabajo”, aseveró.

Organismos judiciales iniciaron el proceso correspondiente para dar claridad a lo sucedido.