Superservicios hizo nuevo llamado y requerimiento a la Essmar

Tras varias denuncias de rebosamientos de aguas negras y basuras en Santa Marta, la Superintendencia de Servicios Públicos hizo una visita a la ciudad para verificar la situación de la ciudad y, de paso, el cumplimiento de unos compromisos generados entre la Alcaldía, Interaseo y la Empresa de Servicios Públicos (ESSMAR) de la ciudad al inicio de este año.

De esta manera, frente al rebosamiento de agua negras que en su momento se denunció en W Radio, el ente de control y vigilancia manifestó que verificó un par de puntos críticos en la ciudad, como por ejemplo el de la entrada de la urbanización Altos de Villa Concha. Allí se encontraron dos rebosamientos aflorando este tipo de aguas a las calles donde, según la Superservicios, la población manifestó que la situación era recurrente, sobre todo cuando se presentaban lluvias, sin tener una oportuna atención por parte del prestador que es la ESSMAR.

Sobre esta denuncia: Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta debe responder por aguas residuales

Ante el escenario, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, hizo un llamado a la ESSMAR para que esté más atenta a la solución de estos casos, pidiendo que no se den estas soluciones de manera reactiva sino preventiva. Esto, sobre todo, cuando ya se conoce que llega la temporada de lluvias y se debe tener un permanente mantenimiento al sistema de alcantarillado para garantizar que ese tipo de rebosamientos no se presenten, afectando la salud, calidad de vida de los ciudadanos y la imagen de Santa Marta.

Al verificar la situación de la estación de bombeo de aguas residuales llamada Ebar Norte, el ente de control y vigilancia aseguró que encontró un preocupante panorama de dicha planta, ya que su infraestructura está bastante deteriorada. Por ello, se decidió iniciar un requerimiento a la empresa en varios frentes, como en materia de planes de mantenimiento de los equipos, de las bombas y del sistema de cribado donde, según la Superservicios, hay importantes oportunidades de mejora sobre la forma en la que se hace el tratamiento de los residuos sólidos que vienen suspendidos en las aguas residuales.

Ante el escenario, la superintendente Avendaño dijo: “En general, el balance de la visita a la Ebar es que está bastante deteriorada en su infraestructura. Vamos a requerir toda la información del mantenimiento y de los planes de mejoramiento que deben existir para poner en práctica la mejora de los equipos (para) garantizar la prestación del servicio público de alcantarillado. Así, no solamente se garantiza el adecuado funcionamiento de las redes de alcantarillado en la ciudad y de la total limpieza de estas redes para que no sigan dando rebosamientos, sino que el estado de la Ebar Norte debe ser el adecuado para que el servicio de alcantarillado fluya de la manera correcta y no que en las épocas de lluvias se presenten las contingencias que se han venido presentando en las últimas semanas”.

Lea también: Superservicios advirtió rebosamiento y líos de financiación en ESSMAR en agosto

En cuanto a la situación de Interaseo, que es la empresa encargada del aseo en Santa Marta, la Superservicios informó que se visitó el relleno sanitario de la ciudad. Allí, constató una adecuada disposición de los residuos sólidos, igualmente de los lixiviados y la inexistente presencia de vectores que hace referencia a olores y zancudos y otro tipo de animales.

Frente a las denuncias de rebosamientos de basuras en algunas partes de la ciudad, el ente de control vigilancia aseguró que visitó distintos puntos y encontró que dichos rebosamientos ya no se registran. Sumado a esto, se destacó que Interaseo viene haciendo un buen aprovechamiento de los materiales reciclables, debido a que hay una planta de separación en las inmediaciones del relleno que está ayudando a reducir la carga de las toneladas de basura que se dispone en el relleno y convirtiendo a su vez a Santa Marta en una de las ciudades promotoras en Colombia de la Economía Circular.

Frente al plan de acción que se adecuó desde inicio de año entre el ente de control y vigilancia, Interaseo y la Alcaldía de Santa Marta, se confirmó que el próximo 31 de octubre finalizará dicho seguimiento, el cual deberá entregar unos resultados y hallazgos concretos que se informarán en su momento.