Teleantioquia responde a informe de la Contraloría sobre su gestión

Luego de dejar su cargo en Teleantioquia, Mábel López respondió por los hallazgos administrativos y el disciplinario que emitió la Contraloría Regional de Antioquia con respecto a la auditoria que se le hizo al canal en 2018.

Pese a que desde la administración del canal se aclararon los cuestionamientos en el manejo de algunos procesos de contratación y archivo, el ente de control mantuvo 11 hallazgos administrativos y uno disciplinario que derivó en una sanción económica al secretario general de Teleantioquia.

Voceros del canal aseguraron que desde que se recibió el informe de la contraloría se comenzó la implementación de varios procesos que permitirán mejorar la gestión yque se verán reflejados en la auditoria que se le haga este año a 2019.

La exgerente del canal, Mabel López se refirió a la acción de repetición que le fue interpuesta a su esposo, Róger Vélez y otras dos personas por parte de Telemedellin.

La señora López aseguró que se trata de una acción legal que se derivó de una decisión previa a la gestión de su esposo.

“En 1999 Telemedellin estaba pasando por una crisis financiera y por decisión de la junta y gerencia, de ese entonces, se suprimieron varios cargos, entre ellos el de contabilidad, por esa decisión el canal perdió una demanda y eso llevó a la acción de repetición”, rememoró la exgerente de Teleantioquia.

Con respecto a la vinculación de su esposo a la demanda, pese a que no tomó las decisiones sobre el particular, Mabel López explicó que “Roger asumió la gerencia de Telemedellin en 2001 e hizo un convenio con el ITM para que le prestaran los servicios de contabilidad, pero como el cargo fue suprimido del manual de contratación, eso no se debió haber hecho, pero era necesario para poner en orden el canal”.

El proceso ya tuvo un fallo de primera instancia que le fue favorable al señor Vélez sin embargo, sigue su curso en el Consejo de Estado.